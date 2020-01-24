РИАМО - 24 янв. Для комплексного решения задач транспортного обслуживания в новой Москве остановочный пункт МЦД-2 Остафьево обеспечили подъездными дорогами и инфраструктурой для пешеходов, говорится в сообщении пресс-службы комитета градостроительной политики и строительства столицы.

«Остафьево станет предпоследней станцией, с вводом которой полностью завершается интеграция первых двух Московских центральных диаметров и радиальных направлений железной дороги», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что остановку уже обеспечили необходимой транспортной и пешеходной инфраструктурой - построили дорогу от улицы Заводская, обустроили разворотную площадку, крытую пешеходную галерею и дорожки к микрорайону Южный, деревне Старосырово и ближайшим садовым товариществам. Дальше также планируется развивать дорожную инфраструктуру вблизи платформы.

«Планируется построить дорогу от остановки Остафьево до Щербинки – она пройдет вдоль железнодорожных путей до улицы Степана Эрьзи, дорогу Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, которая пройдет параллельно трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и создаст поперечную транспортную связь между Калужским и Варшавским шоссе, а также дорогу от улицы Южная до Залинейного переулка с выездом на Варшавское шоссе», - отметил Бочкарев.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня (МЦД-1) и Нахабино – Подольск (МЦД-2) было запущено 21 ноября 2019 года. Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом пять-семь минут в час пик.

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