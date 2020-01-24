РИАМО – 24 янв. Среднерусский банк ПАО Сбербанк провел лекции для студентов столичных и подмосковных вузов, основными темами занятий стали навыки будущего и актуальные финансовые инструменты, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Лекции прошли для студентов Финансового университета при правительстве РФ, МГУ, ВШЭ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Государственного университета управления, ГГТУ города Орехово-Зуево, колледжа МГИМО в городе Одинцово, Технологического университета в городе Королеве», - говорится в сообщении.

Акцию приурочили ко Дню студента, который отмечается 25 января. До 30 января аналогичные лекции пройдут более чем в 100 российских вузах.

«Человек будущего обладает набором компетенций, которые позволяют быть успешным независимо от специфики деятельности и направления. Среди них – эмоциональный интеллект, управление собой, стратегическое мышление, работа в команде и другие. Мы постарались в доступной форме рассказать, как развить эти навыки, и заинтересовать молодое поколение самостоятельно изучать тему. Уверен, что полученные знания пригодятся ребятам в жизни», - отметил председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель.

Эксперты Сбербанка также рассказали студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, способах получения текущих доходов и формировании капитала для будущей пенсии.

В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как избежать мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.