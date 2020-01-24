РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. Сотрудники Госавтоинспекции Балашихи напомнили водителям Балашихи и Реутова о необходимости своевременного погашения штрафов, говорится в сообщении отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Несвоевременная уплата штрафа влечет за собой дополнительные административные санкции. Административный штраф является самой распространенной из них. В настоящее время широко используется правоприменительная практика привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса России об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания», - говорится в сообщении.

Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или обязательные работы на срок до 15 часов.

«Уважаемые водители! Своевременно оплаченный штраф позволит избежать более сурового наказания! Неоплаченные штрафы передаются на взыскание в службу судебных приставов-исполнителей, которые могут наложить запрет на выезд за пределы России, перерегистрацию ваших автомобилей или произвести арест банковского счета», - заключается в материале.