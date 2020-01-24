РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. Более 600 тысяч рублей долга оплатили абоненты АО «Водоканал-Мытищи» в 2019 году, абонентам настоятельно рекомендуют оплачивать счета вовремя и не допускать образования задолженностей, сообщается на сайте администрации округа.

«В 2019 году предприятие АО «Водоканал-Мытищи» вопросу по работе с должниками частного сектора уделило особое внимание. По результатам проведенной работы с абонентами, имеющими задолженность, произведена оплата долга в полном объеме 13 абонентами на сумму 507625 рублей, частичная оплата произведена четырьмя абонентами на сумму 179159 рублей. В ближайшее время будут поданы исковые заявления в суд на семь абонентов, отключены от услуг центрального водоснабжения семь абонентов», - говорится в сообщении.

В настоящий момент формируются списки абонентов, которые будут отключены от системы водоснабжения и водоотведения в течение следующего месяца. АО «Водоканал-Мытищи» настоятельно рекомендует оплачивать счета вовремя и не допускать образования задолженностей. Если у абонента имеется задолженность, нужно обратиться в абонентский отдел, где можно погасить долг полностью, частично или оформить рассрочку.

Абонентский отдел АО «Водоканал-Мытищи» находится по адресу: город Мытищи, улица Летная, дом 20, корпус 3. Телефон: 8(495) 586-30-05, 8(495)581-22-44, 8(495)581-44-62. С актуальной информацией о наличии задолженности можно ознакомиться на официальном сайте - vodokanalmytischi.ru в разделе «Список должников», а также через личный кабинет абонента.