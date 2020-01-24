РИАМО - 24 янв. Победитель конкурса с ограниченным участием будет реставрировать корпус № 11 Городской клинической больницы имени С. П. Боткина, который является объектом культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

На портале поставщиков, оператором которого выступает департамент города Москвы по конкурентной политике, опубликовали информацию о закупке.

«После проведения ремонтно-реставрационных работ в здании сосредоточится вся нефрологическая служба: стационарные отделения, нефрореанимация, лаборатория гемодиализа, операционная и поликлиника. Сейчас подразделения службы находятся в разных корпусах», - говорится в сообщении.

Корпус больницы находится в составе выявленного объекта культурного наследия регионального значения, построенного в начале XX века – ансамбля городской больницы имени К.Т. Солдатенкова, сейчас – городской клинической больницы имени Боткина.

Реставрация такого здания требует особого подхода со стороны будущего исполнителя контракта, которому предстоит тщательная и ответственная работа по реставрации корпуса известной больницы. От качества выполненных работ будет зависеть комфорт пациентов.

Требования к квалификации и опыту участников установлены конкурсной документацией. Средняя конкуренция на такие лоты – два-три участника.

Время на проведения всех работ - 370 календарных дней с момента подписания контракта. Начальная цена – 497 миллионов рублей. Подать заявку на участие можно до 27 января 2020 года.

В этом году Боткинская больница отметит 110-летний юбилей. Там спасали жизни миллионам граждан в мирное и военное время. В годы Первой мировой войны больница служила госпиталем, в 1922 году в ее стенах удалили пулю у В.И. Ленина после покушения. В период Великой Отечественной войны больница принимала по 600 и более раненых ежедневно.

В стенах больницы работали такие знаменитые отечественные врачи, как Ф.А. Гетье, В.Н. Розанов, Р.А. Лурия, Б.Е. Вотчал, М.С. Маргулис, Г.П. Руднев, С.А. Чугунов, В.А. Неговский и другие.