РИАМО - 24 янв. Дольщики первого пускового комплекса второй очереди микрорайона «Домашний» на юго-востоке Москвы уже могут записаться на выдачу ключей, доступна запись на выдачу ключей от квартир от первой и второй секций проекта, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На юго-востоке Москвы в районе Марьино продолжается редевелопмент бывшей промышленной зоны. Около недели назад первый пусковой комплекс второй очереди микрорайона «Домашний» получил разрешение на ввод в эксплуатацию, и вот уже сейчас застройщик объявил о начале передачи первых комплектов ключей», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

С пятницы дольщики могут прийти в офис заселения, подписать акт приема-передачи и получить комплект ключей. Записаться на прием можно онлайн на сайте микрорайона: https://domashny-rayon.ru/keys.

Первый пусковой комплекс второй очереди микрорайона «Домашний» включает в себя 533 квартиры, из которых 254 с отделкой, а также 236 кладовых и 10 коммерческих помещений. Общая площадь корпуса составляет 33127,5 квадратных метров.

В рамках возведения корпуса на прилегающей территории провели комплексное благоустройство — выполнен монтаж брусчатки и тротуарной плитки, установлены уличная мебель и светодиодные светильники. Кроме того, во дворе поставили игровую площадку. Проведено озеленение — обустроены газоны из посевной травы, высажены цветники, деревья и кустарники.

Микрорайон «Домашний» — проект крупномасштабной застройки на берегу Москвы-реки. Он расположен в районе Марьино на территории бывшей промышленной зоны. Девелопером проекта выступает PSN Group.