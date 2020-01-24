РИАМО - 24 янв. Группа компаний «Рота-Агро» начала реализацию сыра «Блю Лакон», произведенного в Наро-Фоминском городском округе по оригинальному рецепту рокфора, на рынок уже поставили порядка 160 килограммов продукта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Блю Лакон» – это элитный сыр с голубой плесенью из молока овец породы лакон.

«Анализ первых дней продаж показал, что этот продукт пользуется устойчивым спросом. Таким образом, мы решаем вопрос импортозамещения и предлагаем российским покупателям уникальный сыр, которому нет аналогов на отечественном рынке», – сказал директор по продажам компании Алексей Рабынин.

Отработать технологию производства элитного сыра специалистам «Рота-Агро» помогли мастера из Франции. В изготовлении этого сыра они использовали только отборное молоко овец лакон, прошедшее жесткий ветеринарный контроль и лабораторный анализ качества.

«Созревание сыра «Блю Лакон» происходит в течение трех месяцев в специальных камерах в условиях, аналогичных микроклимату известковых гротов, в которых французский рокфор созревает у себя на родине, в провинции Руэрг», - отмечается в материале.

На данный момент предприятие «Рота-Агро» производит до 200 килограммов сыра «Блю Лакон» в месяц. В 2020 году планируется увеличить объемы производства до 1 тонны в месяц.

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья компания завершает реконструкцию бывшего имущественного комплекса под цех по производству сыра «Блю Лакон». В этом же муниципалитете ведется ремонт и переоборудование животноводческой фермы под содержание 900 голов французских овец породы лакон. Первую партию животных привезут в Подмосковье уже в марте 2020 года.

В будущем компания планирует расширить географию поставок уникального для России сыра «Блю Лакон» за пределы Московского региона.