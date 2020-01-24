РИАМО - 24 янв. В текущем году в Москве стартует строительство 26 станций метрополитена, запланировано открытие четырех станций Некрасовской ветки и пяти станций Большого кольца метро, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, стартует строительство первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новых участков Коммунарской линии. Кроме того, начнутся работы на станциях «Гольяново», «Южный порт» и «Суворовская» Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Кольцевой линий соответственно.

«Объемы и темпы строительства метро в Москве остаются одними из самых высоких в мире. В 2019 году мы сдали в эксплуатацию 17,9 километра линий, восемь станций метро, а также электродепо «Руднево», – отметил Бочкарев.

Заммэра добавил, что в текущем году к открытию запланированы станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» Некрасовской линии. Еще пять станций откроются на Большой кольцевой линии – «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».

Главными событиями для столичного транспорта в 2019 году стали запуск первых двух Московских центральных диаметров (МЦД), открытие восьми новых станций метро и запуск первого этапа Единого диспетчерского центра метро.