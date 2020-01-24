РИАМО - 24 янв. Комитет по конкурентной политике Московской области и региональное министерство госуправления, ИТ и связи разработали уникальную систему управления обращениями пользователей подмосковной Единой автоматизированной системы управления закупками в автоматическом режиме, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«У нас появился инструмент принятия быстрых решений по упреждению и исправлению системных ошибок. Важно отметить, что автоматизированная служба технической поддержки пользователей позволяет в режиме онлайн отслеживать состояние системы, мы точно знаем, где сейчас у нас «красная» зона, будь то планы-графики, закупки или контракты, и с чем необходимо поработать системно», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Сейчас реализована возможность подачи заявки о проблеме из системы нажатием одной кнопки. То есть пользователь, получая сообщение о возникшей ошибке, в один клик создает заявку, которая автоматически заполнена данными из системы.

Специалист технической поддержки получает исчерпывающую информацию о проблеме, в том числе текст ошибки и ссылку на страницу, где произошел сбой.