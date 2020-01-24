РИАМО - 24 янв. Музей-заповедник «Мелихово» 29 января открывает Всероссийскую лабораторию для драматургов «Чехов: Non Fiction», которая призвана исследовать возможности метода документального театра для популяризации исторического наследия на примере Антона Чехова, сообщила журналистам заместитель генерального директора музея-заповедника Анастасия Журавлева.

«Документ - это не только документ, который лежит в архиве, в музее. Это не только письма и дневники. Это документы сегодняшнего дня. Нас интересует, где сегодня живет чеховский образ, где живут чеховские тексты», - сказала Журавлева.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо соответствовать ряду требований: быть не старше 45 лет, проживать и работать на территории России, тексты также должны быть на русском языке.

Кроме прочего, лаборатория будет стимулировать молодых отечественных драматургов к созданию пьес в различных формах, форматах и техниках документального театра.