РИАМО - 24 янв. Инспекторы Минэкологии Подмосковья предотвратили образование незаконной свалки в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали организаторов незаконной свалки вблизи деревни Хлюпино. Большегрузный автомобиль, в котором перевозились строительные отходы, арестован и отправлен на штрафстоянку. Возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

Участок, на котором пытались размещать мусор, принадлежит физическому лицу. В настоящее время его привели в порядок – все отходы вывезли на законные места размещения.

Минэкологии региона держит ситуацию в Одинцовском округе на особом контроле. В последнее время здесь участились нарушения в сфере обращения с отходами.

Ранее ООО «Стройбетон» вблизи деревни Малые Вяземы загрязнило цементной пылью плодородную почву на площади более 10 тысяч квадратных метров. В поселке Большие Вяземы ООО «Просервис» оштрафована на 70 тысяч рублей за отсыпку земельного участка строительными отходами. При этом нарушителям еще предстоит по решению суда компенсировать ущерб в размере 227 миллионов рублей.