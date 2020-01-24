РИАМО – 24 янв. Специалисты Роспотребнадзора не выявили новых случаев заболеваний, вызвать которые мог китайский коронавирус, приняты дополнительные меры по санитарному контролю в пунктах пропуска через границу, сообщает Nation News.

«Отработаны действия медперсонала при подозрении на новую инфекцию, а также приняты меры по его обучению; контролируется готовность больниц принимать пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор мониторит авиарейсы, которые прибывают из Китая. Также россиянам порекомендовали отказаться от поездок в КНР.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце прошлого года. Патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.