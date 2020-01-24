РИАМО - 24 янв. Жители, переезжающие в новостройки Западного округа столицы, с момента старта программы реновации подали больше всего заявлений на покупку дополнительных площадей в Московский фонд реновации жилой застройки – 134, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

Лидерами по числу заявлений стали также Северный административный округ – 116 обращений, и Юго-Западный – 102 заявки. Следом идут Северо-Восточный, Восточный и Юго-Восточный: 59, 27, 19 и 15 заявок соответственно.

«В ЦАО, где переселение стартовало в конце 2019 года в новый дом №2 на Мукомольном проезде, в Московский фонд реновации поступило семь заявок на улучшение жилищных условий», – сказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он добавил, что в прошлом году в рамках реновации для докупки стали доступны 14 новых домов, переданных городом в районах: Северное Измайлово, Северное Медведково, Текстильщики, Очаково- Матвеевское, Дмитровский, Котловка, Медведково-Сабурово и Пресненский.

Левкин отметил, что участники программы реновации могут улучшить свои условия проживания не только в момент переселения, но и в течение двух лет с даты оформления собственности на равнозначную квартиру с гарантированной десятипроцентной скидкой.

Также докупить квартиру можно будет в любом районе Москвы, где находится дом программы реновации, при ее наличии. Приобретаемая общая площадь не должна превышать 100 «квадратов».