РИАМО (МЫТИЩИ) – 24 янв. Клуб «Активное долголетие» откроется в городском округе Мытищи 27 января, начало мероприятия в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«27 января в Мытищах состоится открытие первого в этом году клуба «Активное долголетие», в котором примут участие члены областного проекта «Активное долголетие» из Мытищ, а также российский актер театра, кино и телевидения, режиссер кино и телевидения, сценарист, продюсер, педагог, телеведущий Эдуард Радзюкевич», – говорится в сообщении.

Новый клуб на улице Мира, 37 занимает площадь в 345 квадратных метров. В нем предусмотрены зона психологической разгрузки, лаунж-зона, арт-зона, компьютерный класс, а также кинозал на 36 мест. Клуб будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00, все занятия в рамках программы «Активное долголетие» будут проводиться бесплатно.

В компьютерном классе будут проходить курсы компьютерной грамотности, все программы разработаны и адаптированы для людей пенсионного возраста. В кинозале, который оснащен мультимедиа оборудованием, будут демонстрироваться фильмы, презентации. Кроме того, здесь будут собираться члены клуба «Любители кино» и проходить обучающие занятия по правовой и экономической грамотности, циклы лекций различной направленности. А в зоне психологической разгрузки ежедневно будут проводиться занятия с психологом.

Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в октябре 2019 года, она разработана для людей старшего поколения в рамках нацпроекта «Демография». Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии. Подробности можно узнать на портале dolgoletie.mosreg.ru.