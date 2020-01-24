РИАМО - 24 янв. В 2020 году в Москве введут в эксплуатацию 60 жилых домов, построенных по программе реновации жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В этом году мы ставим себе новую планку, колоссальную задачу – ввести в эксплуатацию за счет средств бюджета более 700 тысяч квадратных метров жилой площади. Это более 60 жилых домов для обеспечения переселения по программе реновации с возможность дальнейшего переезда 15 тысяч жителей Москвы», – сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с момента старта уже ввели в эксплуатацию 52 жилых дома, из них под заселение уже передали 49. В новые квартиры переехали 13 тысяч жителей.

Недавно стартовало строительство 200-го по счету дома по реновации. Стройка ведется на Илимской улице в районе Лианозово.

Бочкарев отметил, что реновация также подразумевает преобразование территории. Застройка должна создать новый архитектурный облик районов, сделать их современными и удобными. Благодаря реконструкции существующих улиц и строительству новых внутриквартальных проездов улучшится транспортная доступность.

Программу реновации запустили в 2017 году. Более 350 тысяч семей, или около миллиона человек, переедут в новые квартиры. В программу включили 5173 дома.