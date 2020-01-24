РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Власти Подольска издали постановление о переводе льготы за оплату детского сада в социальную выплату для льготных категорий граждан, но группа многодетных семей выступила против и требует его отмены, так как изменение сильно ухудшит их материальное положение, обсуждение вопроса прошло в пятницу в администрации Подольска, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Согласно новому положению, многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума могут выбирать льготу на оплату детского сада в 50% или социальную выплату в 60% (включая налог), которая возвращается на банковскую карту после 100% оплаты услуг. Льготники с доходом выше прожиточного минимума такого выбора лишены.

«С 2016 года согласно постановлению главы Подольска все многодетные семьи платили за детей в детском саду 50%, в платежках сразу была проставлена конечная сумма. Социальные выплаты вместо льгот могут существенно ухудшить материальное положение многодетных. Активисты требуют отменить его», – сказала председатель комиссии по качеству жизни граждан, социальной политике и здравоохранению общественной палаты округа Ольга Лебедева.

По ее словам, когда выплаты включат в доход семьи, многодетные не смогут подтвердить свой статус малообеспеченных и не получат пособия на детей. Также если в детский сад ходят три ребенка, то родители должны заплатить от 12 до 15 тысяч рублей в месяц при 100% первой оплате.

«Меня ужаснула цифра: в Подольске всего 46 из более чем 3,2 тысячи многодетных семей официально смогли подтвердить, что они малоимущие. Эта цифра не показывает реального положения дел. С новым порядком зачисления льготы в доход семей, получающих помощь станет еще меньше», – отметила Лебедева.

По словам председателя комитета по финансам и налоговой политике администрации горокруга Светланы Котковой, новый порядок необходим для получения ежегодной субвенции.

«Из года в год мы не выбираем субвенцию на компенсацию части родительской платы. То есть когда вы (льготники – ред.) платите 50%, то заранее уменьшаете размер компенсации части родительской платы, и мы забираем из субъекта меньше. <…> Цена вопроса 60 миллионов рублей», – сказала Коткова.

Замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова предложила персонифицированную помощь семьям с трудной жизненной ситуацией при оплате первых платежей за детский сад и тем, кто оплачивает услуги с помощью материнского капитала.