РИАМО - 24 янв. В городском округе Павловский Посад объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка для создания предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом <…> совместно с администрацией городского округа Павловский Посад объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 112,9 тысячи квадратных метров по адресу: город Павловский Посад, промышленная зона в районе Мишутино», – говорится в сообщении.

Начальный размер годовой арендной платы за пользование участком составляет 1,45 миллиона рублей. Срок аренды составляет 9 лет, вид разрешенного использования: целлюлозно-бумажная промышленность.

Данный вид использования земельного участка предполагает размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, а также тиражирования записанных носителей информации.

Павловский Посад находится к востоку в 68 километрах от Москвы. Район промзоны Мишутино расположен в 13 километрах от трассы М-7 «Волга». В 3,5 километрах проходит альтернативная трасса Москва – Ликино-Дулево.