РИАМО - 24 янв. В столице согласовали установку системы электрообогрева лестниц в рамках ремонта подземного пешеходного перехода к кинотеатру «Ереван» в Бескудниковском районе, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Подземный пешеходный переход построили в 1989 году.

«Одно из самых безопасных решений для организации движения пешеходов – подземный переход, поэтому сегодня под руководством мэра города Сергея Собянина в столице активно возводятся и модернизируются объекты городского хозяйства», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что в скором времени начнется капитальный ремонт подземного пешеходного перехода «Кинотеатр «Ереван», расположенного на Дмитровском шоссе вблизи станции метро «Селигерская».

Два лестничных и пандусных схода входят в состав подземного пешеходного перехода. Капитальный ремонт предусматривает облицовку стен, ремонт потолка и пола, а также замену дверей, ремонт деформационных швов и переустройство инженерных коммуникаций.

«Помимо прочего, полностью заменят освещение, а еще установят автоматизированную систему электрообогрева лестничных и пандусных сходов. Это важно в холодное время года, чтобы обезопасить пешеходов, предотвратив обледенение спусков в переход», – отметил Леонов.

В две стадии будут производится работы по капитальному ремонту пешеходного перехода. Первый этап предусматривает восстановление пандусного схода №1 и лестничного схода №2, а также служебных помещений и половины тоннельной части.

Ремонт пандусного схода №2, лестничного схода №1 и оставшейся половины тоннельной части предполагает вторая стадия работ. Ремонт продлится около четырех месяцев, перекрытия движения по переходу не будет. После завершения работ основного периода запланировано комплексное восстановление территории.