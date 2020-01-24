РИАМО - 24 янв. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем «Литературную газету», которой исполнилось 190 лет, сообщает Газета.ru.

Поздравления Путина опубликовали на сайте президента РФ. Он отметил, что за время существования издания в нем печатались работы гениальных писателей и поэтов.

«Сегодня, как и прежде, «Литературная газета» – в гуще общественной и культурной жизни», – сказал Путин.

Он добавил, что газета до сих пор доступна для решительных, творческих предложений и одаренных писателей.

Глава государства пожелал сотрудникам издания новых успехов и безграничного вдохновения.

Первый выпуск «Литературной газеты» состоялся 13 января 1830 года под контролем Антона Дельвига и при соучастии Александра Пушкина и Петра Вяземского.