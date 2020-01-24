РИАМО – 24 янв. В Москве анонимные сообщения о «минировании» зданий поступили в 12 судов, проводятся проверки, сообщает ТАСС.

«Специалисты экстренных служб и кинологи проверяют Чертановский, Нагатинский, Солнцевский, Щербинский, Пресненский, Гагаринский, Савеловский и Останкинской районные суды из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении.

Также сообщения с угрозами поступили в адрес Измайловского, Головинского и Коптевского судов. Кроме этого, специалисты проверяют здание Перовского суда, из Солнцевского суда эвакуировали около 100 человек в целях безопасности.

Ранее ФСБ вычислила почтовый сервис, с которого рассылались сообщения о «минированиях». С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования.

«Эвакуация стала частью нашей жизни»: почему Москву постоянно «минируют»>>