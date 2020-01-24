РИАМО - 24 янв. Театр «Чеховская студия», входящий в состав музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово», создает свою театральную школу, в группы будут набираться школьники от 12 до 14 лет, сообщил журналистам генеральный директор музея-заповедника Константин Бобков.

«Сейчас мы почувствовали, что в юбилейный год нам не хватает замкнутого цикла. Мы не воспитываем нашу смену, а нам бы хотелось. Театр у нас стабильный, но надо думать у будущем. И мы в этом году впервые набираем детскую театральную школу. Практически сегодня-завтра заканчивается кастинг молодых артистов», - сказал Бобков.

Он добавил, что в группы будут набираться школьники от 12 до 14 лет. Ребята будут изучать не только актерское мастерство, но и обучаться верховой езде и фехтованию.