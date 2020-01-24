РИАМО - 24 янв. Диоксид серы (SO2, E220) в вине является сертифицированной добавкой, не представляющей опасности во время употребления, исключение составляют только люди с непереносимостью данной добавки, сообщает Nation News.

Основная задача диоксида серы – защитить вина от разрушительного воздействия различных бактерий, дрожжей уже после попадания спиртного напитка в бутылку. Без этого вино попросту превратится в уксус, отмечают эксперты Роскачества. Специалисты также развеяли миф о том, что после употребления вина голова болит именно от диоксида серы.

«Подобную реакцию SO2 вызывает только у людей с непереносимостью данной добавки, число которых составляет менее 1%. Чаще непереносимость встречается среди астматиков – в этой категории таких людей от 6% до 10%», – отмечается в материале.

Специалисты отметили, что, к примеру, в стакане изюма содержание данного элемента в десять раз больше, чем в стакане вина.

«Если все же страх перед «ненатуральным» есть, выбирайте красные и игристые вина, в них диоксида серы меньше», – заключил замглавы организации Илья Лоевский.