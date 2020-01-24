В субботу, 25 января, учащиеся вузов со всей России отметят День студента, который ознаменует конец сессии и начало зимних каникул. Этот праздник берет начало еще в далеком 1755 году и пережил не одно поколение. Корреспондент РИАМО пообщалась со студентами главного университета страны и узнала, чем они отличаются от своих предшественников.

Алина, 19 лет, филологический факультет

Я считаю, что наше поколение прогрессивнее, потому что мы меньше паримся и свободнее выражаем свое мнение, не стесняемся не вписываться в рамки, сильнее вовлечены в социум. Нас окружает море информации и гаджеты.

Мне нравится получать высшее образование, но не нравится учиться в университете. У нас слишком много бесполезной бюрократии, студенческая жизнь развита, но плохо освещена, порой хочется выбраться в люди, а куда пойти – не знаешь. Зато, в отличие от поколения, которому уже за 40, нам не приходиться зубрить историю КПСС. Да и преподавателей назвать предвзятыми я не могу.

Не думаю, что будущее именно за нами, но верю: мы создадим базу для следующего поколения, в котором свободы будет еще больше, чем в нас.

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Кристина, 21 год, факультет журналистики

Для меня черта между прошлым и настоящим была проведена в тот момент, когда студенты стали активно использовать смартфоны. У нас всегда есть информация под рукой, которую мы можем быстро находить и обрабатывать.

Все «шпоры» можно носить в одном маленьком устройстве, а не таскать кучу бумажек, исписывать себе руки и зубрить круглосуточно. Лекции можно записать на диктофон или в Word на ультрабуке – облегченном компьютере, который всегда ношу с собой. Как без этих благ обходились раньше, не представляю. Жить становиться проще, потому что лень – двигатель прогресса, но и стресса хватает.

Каждое новое поколение лучше предыдущего. Мы умнее и круче своих предшественников, а наши дети будут умнее нас. Это закономерно, ведь люди вынуждены подстраиваться под перемены и новые изобретения.

Сам подход к учебе зависит только от студента. Есть «заучки», прогульщики, ребята, которым просто важно их будущее, золотая молодежь и пр. К слову, последние встречаются и на моем факультете, возможно, потому что сейчас модно уходить в блогерство, а журфак связан с этой стезей.

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Илья, 18 лет, геологический факультет

Сейчас, в отличии от прошлых поколений, наличие «корочки» вообще не обязательно, куда важнее опыт и талант. Большинство креативных должностей занимают люди без высшего образования, например, те же сотрудники «Яндекса».

У меня востребованная и набирающая популярность специальность «геохимия», поэтому лично я хочу учиться. Но некоторые друзья получили слабое образование, параллельно работая, а сейчас занимаются любимым делом и поднимают хорошие деньги в свои 23, причем за границей.

Но есть и те, которые просто не хотят учиться, потому что и сами не знают, что делают в универе, и стабильно прогуливают, спят на парах. В чем смысл – для меня загадка.

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Полина, 20 лет, факультет журналистики

Я иногда думаю, меня бы отчислили курса со второго, если бы не Интернет, компьютер и прочие гаджеты. Я ужасно неусидчивая, поэтому понятия не имею, как я смогла бы просиживать часы за книгами и тетрадями и записывать все лекции от руки.

Конечно, есть и свои ноу-хау для списывания. Мое любимое – это микронаушник. Беспроигрышный вариант в аудитории, где одновременно сидят и пишут много человек. Еще удобно списывать с часов.

Преподаватели ведут себя по-разному, но особенно ощущается контраст при общении с людьми «старой закалки», которые очень скептически относятся к современным студентам. На каждом поколении все меньше и меньше отображается влияние «совка», поэтому мы становимся свободнее.

Раздражает, когда приходится иметь дело с неадекватными преподавателями, которые хорошо знают свой предмет, но занимаются таким самодурством, что все желание учиться отпадает.

Но есть и те, кому искренне интересно молодое поколение. У меня был научник по курсовой работе – бабулечка, которая после защиты сидела и болтала со мной около часа. Про любовь, отношения, про то, как их понимали раньше и как понимают сейчас. Было бы здорово, не ставь остальные тоже четкой грани между собой и студентами.

Я считаю, что учусь в вузе не для того, чтобы получать знания, их можно спокойно почерпнуть и в Интернете. Зато это возможность приобрести навыки общения с людьми разных возрастов, потому что с преподами нужно еще уметь договориться, чтоб тебе поставили 4. Плюс обрасти связями с людьми, которые будут работать с тобой в одной сфере.

Современному студенту, как и предыдущим поколениям, жить тяжело. Ты еще не до конца понимаешь, чего хочешь от жизни, а от тебя все требуют ответов и решений. У родителей брать деньги уже как-то не прикольно, а самостоятельно себя обеспечивать на достойном уровне и при этом нормально учиться возможности нет.

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Кристина, 19 лет, геологический факультет

сайт мэра Москвы, Юлия Иванко

Мне нравится дух университета и учеба, но иногда я не прочь и пропустить несколько пар. Отчасти работает личная неприязнь к предметам вроде истории и русского языка – во время экспедиции в горах знание стилей речи мне никак не поможет.

Жаль, что среди однокурсников нет интересных людей, у которых голова не забита только современной ерундой вроде TikTok, хотя, возможно, мы пока не успели как следует познакомиться. А вот на прошлых курсах встречались личности поприятнее.

Думаю, что примерно 20–30% студентов поступают на тот или иной факультет не по своему желанию, а под влиянием старшего поколения. Потому что бояться остаться без родительской поддержки, если настоят на своем. Ведь мама с папой «лучше знают», что тебе нужно.

Считаю, что высшее образование не нужно только тем, кто составляет рабочую силу. Всегда есть те, кто управляет, и те, кем управляют.

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Григорий, 18 лет, геологический факультет

Нынешнее поколение выигрывает в том, что нам уже все заранее известно, все пройдено предыдущими поколениями. И жизнь у них была явно менее красочной – ни Интернета, ни наших возможностей. Мы можем связаться с иностранцами в соцсетях, погуглить материал, а не искать книгу в библиотеке.

У нас меньше подготовки, но больше понимания. Вот только это зависит не от технологий, а от самого человека. Сам я обожаю учиться в своем университете: качественный материал, умные люди вокруг, а еще можно записаться на разные активности. Сейчас играю в сборной МГУ по водному поло, а позже буду ходить на гимнастические танцы.