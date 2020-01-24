РИАМО - 24 янв. В подмосковном Ступине возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя и его 37-летней знакомой, которых подозревают в покушении на похищение 65-летней москвички с целью завладения ее квартирой, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«С подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», - говорится в сообщении.

Мужчина решил завладеть квартирой пенсионерки и предложил своей приятельнице осуществить задуманное. Злоумышленники намеревались продать квартиру и полученные деньги разделить между собой. Начались поиски исполнителя преступления, но о планах пары стало известно правоохранителям.

В результате 23 января мужчину задержали при передаче 73 тысяч рублей в виде задатка и доставили к следователю.