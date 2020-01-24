РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Книжно-иллюстрированная выставка «И вновь январь, и снова день Татьяны...» проходит в библиотеке имени Сергея Есенина Люберец, она приурочена ко Дню студента, сообщила директор учреждения Алла Карпенко.

«На тематической выставке представлены литературные произведения, чье авторство принадлежит женщинам с именем Татьяна. Толстая, Устинова, Полякова, Булатова – книги этих современных писателей соседствуют друг с другом на оформленном стенде. Также мы сделали подборку тематических журналов и газет», – сказала Карпенко.

Помимо художественной литературы на выставке представлены известные цитаты из произведения А.С. Пушкина, материалы об истории праздника.

В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Это случилось именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января. Так Татьянин день стал официальным студенческим днем.

Выставка работает в читальном зале библиотеки по 30 января. Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом №5А.