РИАМО – 24 янв. Россиянин Дмитрий Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию – 2020, он получил 272,89 балла за две программы, сообщает Газета.ru.

Чемпионат Европы проходит в австрийском городе Грац.

«Серебро европейского первенства досталось еще одному представителю России — Артуру Даниеляну (246,74 балла). Замкнул тройку лидеров грузинский спортсмен Морис Квителашвили (246,71 балла)», — говорится в сообщении.

Александр Самарин, который на чемпионате Европы в 2019 году занял второе место, в этот раз не смог попасть в десятку лидеров.

На чемпионате Европы в пятницу пройдет финал соревнований среди спортивных пар. После короткой программы лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Также короткую программу представят одиночницы, среди которых российские спортсменки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.