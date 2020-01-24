РИАМО - 24 янв. На столичных дорогах с начала 2020 года установили 68 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения, говорится в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«С начала года поставили еще 68 новых камер фотовидеофиксации на проблемных местах, где нарушители стабильно создают заторы и аварийные ситуации», – говорится в сообщении.

Новые камеры уже работают на Калужском шоссе, Ленинградском шоссе, Рязанском проспекте, Профсоюзной улице, Варшавском и Щелковском шоссе, а также шоссе Энтузиастов.

Кроме того, комплексов фотовидеофиксации теперь стало больше на проспекте Андропова, Новоясеневском проспекте, Рязанском проспекте, улице Земляной Вал, Нижегородской улице, улице Островитянова, Крутицкой набережной, Лосиноостровской улице, Монтажной и Амурской улицах, а также на ряде других.