РИАМО - 24 янв. Юго-Восточная хорда в Москве не будет проходить через участки грунта, загрязненные радиоактивными отходами, поэтому строительство магистрали и рекультивация почвы будут идти параллельно, сообщается на сайте Мосгордумы.

Юго-Восточная хорда с мостом через Москву-реку и десятками развязок должна пройти рядом с Московским заводом полиметаллов, который в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы. В пятницу мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что незначительные следы загрязнения обнаружили в полосе отвода будущей хорды, пятна радиоактивного заражения также имеются на склоне Москвы-реки за территорией завода.

«Вместе со строительной организацией выезжала на место предполагаемого строительства, присутствовала при заборе проб грунта на месте стройки, все результаты обследования у меня есть - в зоне строительства хорды, в створе железной дороги, нет никакого радиоактивного загрязнения», - сказала член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

При этом она отметила, что проблема с радиационным загрязнением существует на территории, прилегающей к заводу полиметаллов и платформе Москворечье. Дезактивационные мероприятия проводятся на поверхности холма, его внутренняя часть нуждается в дополнительных исследованиях.

«Важно отметить, что рекультивация участка за заводом полиметаллов не затормозит строительство Юго-Восточной хорды. Обе задачи будут решаться параллельно», - подчеркнула Стебенкова.

Как уточнила председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева, мониторинг радиационной обстановки на территории за заводом полиметаллов будет продолжаться. На ведение регулярного систематического мониторинга на стройплощадке в 2020 году заложено 20 миллионов рублей.

Член Совета Федерации - представитель Московской городской думы в Совфеде Инна Святенко процитировала специалистов, которые считают, что опасность радиоактивного загрязнения в районе строительства Юго-Восточной хорды многократно преувеличена, реальной угрозы для людей нет.

«Тем не менее опасения москвичей услышаны. Дело в том, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдет близко от захоронений. Местные жители опасаются, что во время строительства эта пыль попадет в воздух, в воду и разнесется по городу. Городские власти и специалисты ФГУП «Радон» раз и навсегда закроют вопрос о радиационном загрязнении в этой местности. Будет проведена рекультивация территории возле Московского завода полиметаллов. Строительство Юго-Восточной хорды здесь абсолютно безопасно», - добавила Святенко.

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев отметил, что общий радиационный фон в районе завода полиметаллов безопасен для человека и не провоцирует каких-либо заболеваний.

«Уровень радиационной опасности примерно такой же, как в салоне самолета во время полета», - пояснил депутат.

По словам члена комиссии Мосгордумы по экологической политике Павла Тарасова, необходимо обеспечить максимальное участие общественности в контроле за исследованиями и разработкой «дорожной карты» по очистке склона. Также парламентарий считает, что следует приостановить строительство хорды до проведения полноценных исследований и дезактивации склона.