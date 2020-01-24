Не совсем. И то, и другое значит «подшучивать», но «рофлить» – это по-дружески, а вот «троллить» можно жестко.

Теперь про BMW скорее скажут «бэха». Бумеры – это люди поколения «бэби-бума». Те, кто все еще считает, что бумер – это BMW!

Вы явно в теме и точно отличите рофлинг от троллинга. Возможно, вы недавно закончили школу, ходили в «падик» с «дноклами» и «рофлили с мемов». Либо у вас дети-подростки, и вы знаете все их словечки, чтобы не прослыть бумером.

Миллениал

Вы следите за языковыми трендами и стараетесь погуглить новое слово и выражение из соцсетей, чтобы понимать, о чем говорит молодежь. Но все-таки успеваете «прочекать» не все, потому что уже переросли те времена. Впрочем, это и к лучшему. К тому же, молодежный жаргон меняется так быстро, что за ним не угнаться.

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