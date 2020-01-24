«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков
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РИАМО предлагает пройти викторину на знание молодежного сленга
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (1/12)
Приятель говорит, что посмотрел «очень криповый» фильм. Что это значит?
Фото Александр Кряжев © РИА Новости
Клевый, крутой
Нет! «Криповый» - это страшный, жуткий (от английского creepy)
Очередной ужастик
Верно. «Криповый» значит страшный, жуткий (от английского creepy)
Безумный, сумасшедший
Неверно. «Криповый» – вызывающий страх, ужасающий
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (2/12)
Вы пришли в новом пальто, вам говорят: «Какой кринж!» Надо радоваться?
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (3/12)
Выберите то, что нельзя «почекать»?
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (4/12)
Друзья говорят «го в падик». Куда пойдете?
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (5/12)
«Агриться» значит…
Фото Виталий Аньков © РИА Новости
Соглашаться
Нет, агриться – от слова «агрессия»
«Наехать» на кого-то
Не совсем, «агриться» значит злиться.
Злиться, жаловаться
Верно.
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (6/12)
Младшая сестра с подругой «стэнят крашей». Что они делают?
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (7/12)
А что такое «фОрсить»?
Фото Максим Блинов © РИА Новости
Дать фору
Нет. Это значит подвигать что-то в массы, например, новый мем.
Тормозить
Нет, «форсить» значит подвигать что-то, например, «форсить мем».
Распространять, продвигать в массы
Совершенно верно.
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (8/12)
Теперь попробуйте угадать, что означает «флексить»?
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (9/12)
А «рофлить» и «троллить» – одно и то же?
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (10/12)
Что сейчас означает слово «бумер»?
Автомобиль марки BMW
Теперь про BMW скорее скажут «бэха». Бумеры – это люди поколения «бэби-бума». Те, кто все еще считает, что бумер – это BMW!
Человек старшего поколения, взгляды которого устарели
Да! Вы-то явно не из этого поколения.
Бездельник
Нет, это человек из поколения «бэби-бума» (родившийся с конца 1960-х до 80-х).
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (11/12)
Фраза «ору в голосину» означает:
«Стэнить крашей» и «форсить мем»: поймешь ли ты современных подростков (12/12)
Дноклы – кто это?
Зумер
Вы явно в теме и точно отличите рофлинг от троллинга. Возможно, вы недавно закончили школу, ходили в «падик» с «дноклами» и «рофлили с мемов». Либо у вас дети-подростки, и вы знаете все их словечки, чтобы не прослыть бумером.
Миллениал
Вы следите за языковыми трендами и стараетесь погуглить новое слово и выражение из соцсетей, чтобы понимать, о чем говорит молодежь. Но все-таки успеваете «прочекать» не все, потому что уже переросли те времена. Впрочем, это и к лучшему. К тому же, молодежный жаргон меняется так быстро, что за ним не угнаться.
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