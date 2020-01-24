РИАМО (МЫТИЩИ) – 24 янв. Всех желающих приглашают сделать зарисовки и этюды в рамках часа художника в Мытищинской картинной галерее 25 января, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

«Приглашаем профессиональных художников и любителей на зарисовки и этюды. Берите с собой бумагу, карандаши, сухие мелки, пастель и приходите к нам на зарисовки с работ, представленных на выставке «Солцеворот», – говорится в сообщении.

Вход на мероприятие осуществляется по билету галереи, его стоимость составляет 80 рублей. Для льготной категории граждан предусмотрены скидки.

Галерея расположена по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом №36/7. Телефон для справок: 8(498)720-54-40.