РИАМО - 24 янв. В подмосковной Балашихе задержан 41-летний москвич, который на своем авто перевозил крупную партию наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Операция по задержанию подозреваемого состоялась на улице Промышленная при поддержке спецназа «Гром». Сотрудники полиции при обыске машины обнаружили и изъяли 22 пакета с порошкообразным веществом.

«Согласно химическому исследованию, изъятое является производным наркотического средства метилэфедрона общей массой более 3,8 килограммов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили его под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.