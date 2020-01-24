РИАМО - 24 янв. Из-за ухудшения погоды Госавтоинспекция Московской области рекомендует водителям строго соблюдать скоростной режим, пешеходам нужно быть особенно внимательными, говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В Подмосковье на протяжении суток ожидается снегопад и гололед, температура составит от -4 до +2 градусов. Водителям следует выбирать правильную модель поведения на дороге, при выборе скоростного режима необходимо обратить внимание на интенсивность движения, состояние машины и видимость.

«При неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает», — говорится в сообщении.

Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы оказывать помощь участникам дорожного движения при необходимости.

В случае внештатной ситуации на дорогах следует звонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112.