РИАМО - 24 янв. Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья должен вырасти почти в 1,5 раза, в 2024 году он может составить более 1,4 триллиона рублей, сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«По инвестициям в основной капитал перед Московской областью стоят большие вызовы. Вызов говорит о том, что мы с текущего года должны к 2024 году почти в 1,5 раза прирастить объем инвестиций в основной капитал», - сказал Хромов в ходе инвестиционного совета Московской области.

В презентации Хромова отмечается, что объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогу 2020 года может составить 998 миллиардов рублей, а в 2024 году - более 1,4 триллиона рублей.