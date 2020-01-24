РИАМО - 24 янв. В музее-заповеднике Коломенское в Москве открылась ярмарка меда, на которую привезли порядка 300 тонн меда из 30 регионов России, сообщил РИАМО в пятницу администратор ярмарки Павел Тунгушбаев.

«Мы открыли ярмарку сегодня, она будет продолжаться до 8 марта. Это ежегодная ярмарка, мы с 2011 года организуем здесь ярмарку два раза в год - летом и зимой. Здесь ходят бесплатные автобусы от метро, тут всего две остановки. У нас на ярмарке на данный момент представлено порядка 30 регионов, более 100 пчеловодов. На ярмарке, в основном, сортовой мед, но есть и разнотравные. На данный момент сюда привезли порядка 300 тонн меда, но привезут еще больше», - сказал Тунгушбаев.

По его словам, здесь есть самые разные сорта меда. Он также добавил, что если раньше ярмарки проходили без шатра, то теперь он есть. Продажа ведется в большом и отапливаемом шатре.

Тунгушбаев заметил, что здесь есть и раскрученные бренды из Алтая или Башкирии, но популярность не влияет на качество меда, а продукт из разных регионов всегда отличается.

«Количество меда зависит не сколько от пасек, сколько от количества пчелосемей. Вот у нас три пасеки и порядка 150 пчелосемей. За сезон мы собрали около тонны меда. Какой-то определенный сорт, самый вкусный, выделить сложно, потому что все нужно пробовать», - сказал один из пчеловодов.