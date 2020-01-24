РИАМО - 24 янв. В Подмосковье за счет бюджета в текущем году построят школы на 19,8 тысячи мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«До конца года программой бюджетного строительства в Подмосковье предусмотрено строительство 36 школ на 18,5 тысячи мест. 33 объекта образования построят в рамках президентского национального проекта «Современная школа», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В этом году в 21 городском округе региона появятся новые школы. Больше всего учреждений построят в Балашихе, Королеве, Серпухове и Орехово-Зуеве. В каждом из муниципалитетов будет введено по три объекта образования.

По два новых учреждения появятся в Волоколамском, Наро-Фоминском и Коломенском округах, а также Люберцах, Луховицах, Химках и Электростали.

Также завершат строительство еще двух объектов образования в этом году, перенесенных с 2019 года. Это школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Северный-5 в Сергиево-Посадском округе и пристройка к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» на улице Задорожная в Ивантеевке.

Всего до конца 2020 года в Московской области в результате строительства новых бюджетных объектов школьного образования будет создано 19,8 тысячи мест.