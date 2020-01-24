РИАМО - 24 янв. Рабочие приступили к установке навеса на новой пассажирской платформе на реконструируемой станции Внуково Киевского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Навес будет установлен на всю длину платформы, что позволит пассажирам выбирать удобное место для посадки в поезда вне зависимости от погодных условий», - говорится в сообщении.

Форма навеса будет отвечать последнему тренду - она будет не в виде грибка, а V-образная. Она позволит предотвратить сползание снега, а также улучшит эстетический вид.

Сейчас ОАО «РЖД» модернизирует пассажирскую инфраструктуру станции Внуково, которая будет соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности.

Раньше здесь были старая платформа и пешеходный настил. На данный момент на станции строят новую платформу и надземный пешеходный переход типа конкорс, в котором разместятся билетные и турникетные зоны.

Надземный пешеходный переход для удобства пассажиров оснастят лифтами и эскалаторами. В перспективе обновленная станция Внуково станет частью МЦД-4 Киевско-Горьковский. Завершить работы по модернизации станции запланировано в 2020 году.

Для пассажиров на время работ возведена временная деревянная платформа, которая позволяет пользоваться пригородным железнодорожным сообщением.