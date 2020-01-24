РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Интерактивную программу «Выходи играть!» проведут 25 января для маленьких жителей Красногорска в парке «Опалиховский пруд», сообщается в официальной группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, приглашаем всех на детскую интерактивную программу в Опалихе! Выходите играть!» – говорится в сообщении.

Парк «Опалиховский пруд» расположен на Есенинской улице Красногорска. Начало программы в 12:30. На мероприятие ждут всех желающих.