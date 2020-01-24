РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. В Люберцах 26 января состоятся матчи первенства Московской области по мини-футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«26 января в Люберцах пройдет первенство Московской области по мини-футболу. Соревнования состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий», – говорится в сообщении.

Игры пройдут среди футбольных команд «Звезда» из Люберец и СШ ЦДЮС Мытищ. В 14:00 на стадионе встретятся игроки 2009 года рождения, в 15:00 – футболисты 2008 года рождения.

«Приходите на матчи поддержать юных футболистов!» – отмечается в материале.

ФОК «Люберецкий» находится по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №6А.