РИАМО - 24 янв. Шестиэтажный наземный паркинг в современном стиле площадью около 11 тысяч квадратных метров планируют построить в поселении Московский ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Ведомство согласовало архитектурно-градостроительное решение паркинга в составе жилого комплекса в деревне Саларьево. Он будет вмещать 406 машин.

«Такие объемы позволят обеспечить жильцов района парковочными местами в достаточном количестве, что отвечает задаче, поставленной мэром Сергеем Собяниным», – подчеркнул главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Парковка представляет собой шестиэтажное здание открытого типа. Фасады выполнят из матовых панелей оранжевого и черного цвета, а для ограждений будет использоваться металлическая сетка. Для спуска и подъема людей предусмотрены лестницы и лифты.