РИАМО - 24 янв. В столице возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 21 января 2020 года мужчина, находясь на детской площадке, расположенной на территории Коптева, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки», — сказала Иванова.

Она добавила, что мужчину задержали в Дмитрове и доставили в столичное подразделение ведомства. Во время допроса подозреваемый признался, что ранее был судим за аналогичные преступления.

Следователи планируют ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Его также проверят на причастность к совершению других преступлений.