РИАМО - 24 янв. В пятницу на территории Московской области ожидается гололед, водителям и пешеходам нужно быть осторожнее, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На протяжении суток ожидается снег и снег с дождем. Циклон движется с северо-запада на юго-запад области. Температура воздуха колеблется от –4 до +2 градусов.

«Дорожные службы Подмосковья готовы оперативно реагировать на изменение погоды, в период с 8:00 до 12:00 дня была проведена превентивная обработка сети дорог. Осуществляется круглосуточный мониторинг, в случае необходимости работы по очистке и обработке сети будут осуществляться в круглосуточном режиме с использованием максимального количества сил и средств», — говорится в сообщении.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, быть осторожнее на опасных поворотах, спусках, подъемах, искусственных сооружениях.

Пешеходам нужно помнить, что при осадках затруднена видимость на дорогах. При переходе нужно убедиться, что машин нет, переходить дорогу можно только в разрешенных местах, а транспорт ожидать стоит только на посадочных площадках.