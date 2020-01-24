РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. На территории микрорайона Климовск подмосковного Подольска пресекли деятельность незаконного наркопритона, предоставлявшему свою квартиру для наркозависимых местному жителю грозит до четырех лет лишения свободы, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Павел Ярыгин.

В июне и ноябре 2019 года житель Подольска систематически предоставлял трем наркозависимым лицам свою квартиру на улице Симферопольская для потребления наркотических веществ – героина, морфина, кодеина, тропикамида. Наркозависимые расплачивались с ним продуктами питания, табаком и алкоголем.

«УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ (организация притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств). Подозреваемый в полном объеме признал свою причастность к преступлению и дал признательные показания», – сказал Ярыгин.

По его словам, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий совершенных преступлений. Все посетители «нехорошей» квартиры привлечены к административной ответственности по статье 6.9. КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача).

Надзор за ходом расследования уголовного дела обеспечивается Подольской городской прокуратурой.