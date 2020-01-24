РИАМО – 24 янв. Покупки в интернете могут закончиться хищением персональных данных или потерей денежных средств, специалисты Роскачества советуют россиянам быть осторожнее, сообщает Nation News.

Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как избежать проблем во время онлайн-шоппинга.

«Оплату покупки стоит совершать только после получения ее на руки. Это обезопасит вас от мошенников и от неисправного или бракованного товара», — говорится в сообщении.

Также эксперты советуют не оплачивать покупки с основной карты или счета, а завести для этих целей дополнительную карту или электронный кошелек.

Рекомендуется проверять адресную строку браузера на сайте магазина перед совершением покупки, так как у многих интернет-магазинов есть двойники, которые воруют платежные данные пользователей.

Перед покупкой убедитесь, что у сайта есть цифровой сертификат, свидетельствующий о его безопасности. О безопасном соединении свидетельствует изображение закрытого замка левее от адресной строки браузера.

Эксперты также рекомендуют делать покупки из мест, где доступ к сетям wi-fi зашифрован, например, из дома или работы. Открытые сети практически не защищены от внешнего вмешательства.