РИАМО – 24 янв. Нападающий из России Артемий Панарин, который играет за хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», вошел в топ-5 лучших игроков первой части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии TSN, передает Газета.ru.

Панарин в рейтинге лучших хоккеистов занял пятую строчку.

«Возглавил список лучших игроков Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз». Второе место занял Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), замкнул тройку лидеров Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»)», - говорится в сообщении.

Также в рейтинг вошли российский форвард, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин (10-е место) и игрок «Питтсбург Пингвиз» Евгений Малкин (11-е место).