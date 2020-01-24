РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил обучающихся в колледжах и вузах округа с наступающим Днем студента, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу в Люберецком дворце культуры прошел концерт, посвященный Дню студента. Его посетили учащиеся медицинского колледжа, ГСИ, Российской таможенной академии, техникума имени Юрия Гагарина.

«Я вас поздравляю с Днем студента. Это замечательный праздник юности, самые яркие, веселые годы. Желаю вам успешной учебы», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в Люберцах учатся около семи тысяч студентов. Также Ружицкий поздравил всех Татьян в зале и вручил им цветы.

Студенты в свою очередь вручили Ружицкому диплом «зачетного главы».

День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об учреждении Московского университета. Дата также совпадает с Татьяниным днем – православным праздником, связанным с именем великомученицы Татьяны, покровительницы студентов.