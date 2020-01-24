РИАМО - 24 янв. В столице в ближайшие дни температура составит плюс 1-2 градуса, 26 и 27 января подморозит до минус 1 градуса, а затем в город снова вернутся оттепели, и температура может вновь установить рекорды, сообщается на сайте «Метеовести».

«В столице сегодня-завтра небольшой снег, переходящий в дожди. В дневные часы плюс 1-2 градуса. В воскресенье-понедельник небольшое похолодание до 0 – минус 1 градуса», — говорится в сообщении.

Оттепели снова вернутся в центр России 28 февраля. Могут быть снова установлены рекорды максимальной температуры.

Ранее синоптики сообщили, что ночь на 24 января стала самой холодной в Москве с начала года. На ВДНХ зафиксировали температуру минус 6,2 градуса. Прошлая самая холодная ночь была 12 января, тогда температура упала до минус 6 градусов.