РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Сваленный в кучу снег убрали с парковки на улице Панфилова в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Красногорска написал на портале, что коммунальщики оставили собранный при уборке территории снег на парковке возле дома №7Б. Около недели навал занимал и без того дефицитные парковочные места.

«Факт несвоевременной уборки от снега подтвердился. Работы по данному адресу проведены. Уборка территории по вышеуказанному адресу от снега и наледи проводится сотрудниками МБУ согласно графику выполнения работ. Руководителю МБУ указано на необходимость своевременного выполнения работ по зимней уборке», – сказал заместитель главы администрации горокурга Всеволод Волосевич.

Пользователь отметил проблему как успешно решенную.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.