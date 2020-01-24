РИАМО – 24 янв. Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не ездить в Китай до тех пор, пока в КНР не стабилизируется эпидемическая ситуация, передает Федеральное агентство новостей.

«Ранее Роспотребнадзор давал рекомендацию российским туристам воздержаться от поездок в город Ухань, где был обнаружен источник вспышки смертельного вируса», - говорится в сообщении.

На данный момент ведется активный мониторинг за авиарейсами, которые прибывают в Россию из Китая. Пока фактов заражения на территории РФ выявлено не было.

Тем, кто находится в КНР, специалисты посоветовали строго соблюдать правила гигиены, не контактировать с животными, носить медицинскую маску, пить только бутилированную воду и употреблять термически обработанную еду.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце прошлого года. Патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. Число инфицированных в Китае превысило 600 человек. Случаи заражения уже выявили в ряде других стран.

Ранее медики исключили коронавирус у двух госпитализированных в Санкт-Петербурге мужчин.