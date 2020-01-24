РИАМО - 24 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о наделении областного Минэкологии полномочиями по установлению недобросовестных водопользователей для включения их в федеральный реестр, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«В течение нескольких лет министерство проводит аукционы на право пользования частями акваторий водных объектов. Пока у нас в практике не было случаев недобросовестного водопользования. Лишь в двух случаях победители аукционов не явились на заключение договоров», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Тем не менее он назвал ведение реестра недобросовестных водопользователей очень важным инструментом для предотвращения нарушений водоохранного законодательства.

«Единожды уличенные в нарушениях вообще не должны допускаться к участию в аукционах», - подчеркнул Куракин.

Сейчас в Подмосковье насчитывается 60 водопользователей, которые используют участки акваторий. В основном они используются для размещения пляжей, причалов для прогулочных судов и соответствующей инфраструктуры. По условиям договора с региональным Минэкологии водопользователи обязаны заботиться об экологическом состоянии водных объектов, вести мониторинг качества воды и прибрежных участков, а также отчитываться перед министерством.

Если эти требования нарушаются, ведомство расторгает договор и вносит нарушителя в реестр недобросовестных водопользователей, что лишает его права заключать договоры. Недобросовестным признается и победитель аукциона, который не заключил договор с Минэкологии Подмосковья.