РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Культурно-досуговый центр «Октябрьский» приглашает юных жителей Люберец 26 января на детскую интерактивную программу «По русским сказкам», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Главные герои программы, Василиса Премудрая и Баба Яга, подготовили игры и конкурсы по русским народным сказкам. Ребятам предстоит пройти сказочный квест и разгадать загадки. Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный. Для детей от трех лет», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.